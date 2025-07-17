АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела

«В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание и уж тем более “предупредительных стрельб”: рядом стоит база миротворцев ООН, которая никак не может заниматься каким-то “поиском диверсантов и стрельбой”», — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.