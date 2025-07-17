Ретроградный Меркурий грозит бедами: Жителей Молдовы ждёт сильное разочарование в людях и в идеях — ничего нового

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление. Вернее, оптическая иллюзия: при определенных обстоятельствах с Земли, кажется, что планета сначала замедляется, а затем начинает двигаться в обратном направлении. Естественно, на самом деле Меркурий не меняет свое направление — это давно объясненный оптический эффект. Другие планеты тоже подвержены «ретроградности». Астрономы не видят ничего необычного в этом явлении. Зато астрологи убеждены, что в период ретроградности планета резко меняет свой «характер» и начинает существенно влиять на нашу жизнь.