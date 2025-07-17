Ретроградный Меркурий грозит бедами: Жителей Молдовы ждёт сильное разочарование в людях и в идеях — ничего нового

Ретроградный Меркурий снова с нами — вместе с Сатурном и Нептуном.
С 18 июля по 11 августа тряска будет во всех сферах:
Техника и гаджеты начнут ломаться без причины;
Могут неожиданно объявиться бывшие — и в личной жизни, и по работе;
Люди будут опаздывать, срываться и спорить;
Напомнят о себе старые долги — не только про деньги;
Всплывёт всё, что когда-то не было решено;
Возможно сильное разочарование — в людях, в идеях и в себе.
Астрологи рекомендуют не начинать ничего нового, прислушиваться к себе и не возвращаться в прошлое.
Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление. Вернее, оптическая иллюзия: при определенных обстоятельствах с Земли, кажется, что планета сначала замедляется, а затем начинает двигаться в обратном направлении. Естественно, на самом деле Меркурий не меняет свое направление — это давно объясненный оптический эффект. Другие планеты тоже подвержены «ретроградности». Астрономы не видят ничего необычного в этом явлении. Зато астрологи убеждены, что в период ретроградности планета резко меняет свой «характер» и начинает существенно влиять на нашу жизнь.
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