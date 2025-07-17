Ухудшение погоды ожидается в Москве и области на предстоящих выходных

— В субботу днем ожидается плюс 25−27 градусов, а в воскресенье — плюс 24−26. Будет дуть порывистый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Во время грозы в субботу порывы достигнут 15 метров в секунду.