Ухудшение погоды ожидается в Москве и области на предстоящих выходных

В предстоящие выходные погода в столице ухудшится. Будут идти дожди с грозами. А в начале следующей недели упадет атмосферное давление. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В пятницу, 18 июля, в столичном регионе ожидается хорошая солнечная погода без осадков. Только в южных районах возможен небольшой дождь.
— Температура воздуха ночью составит плюс 17−18 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 26−28 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7−12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.
А вот в выходные, 19 и 20 июля, погода в Москве ухудшится: похолодания не ожидается, зато будут дожди с грозами.
— Будет достаточно тепло, потому что столица расположится в теплом фронте. Но ожидаются осадки. Они начнутся ночью в субботу и продолжатся в течение всех выходных дней, — сообщил синоптик.
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Согласно прогнозу специалиста, в ночные часы в выходные столбики термометров покажут плюс 17−19 градусов:
— В субботу днем ожидается плюс 25−27 градусов, а в воскресенье — плюс 24−26. Будет дуть порывистый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Во время грозы в субботу порывы достигнут 15 метров в секунду.
При этом атмосферное давление в субботу и воскресенье останется в пределах 748−745 миллиметров ртутного столба. А вот в понедельник, 21 июля, ожидается его небольшое падение, предупредил синоптик.
— В понедельник будет облачно с прояснениями. Продолжат идти кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 17−19 градусов, а днем — плюс 25−27. Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба, — добавил Ильин.
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