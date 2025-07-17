Раскаленный асфальт опаснее жары в лесу

Как пишет «News.ru», нагретый асфальт, бетон и другие поверхности долго сохраняют тепло, не давая воздуху остыть. Это создает «тепловую ловушку», из-за которой кровь сгущается и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с гипертонией, атеросклерозом и варикозом.