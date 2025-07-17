Раскаленный асфальт опаснее жары в лесу

Терапевт Екатерина Сысоева рассказала, что асфальт в городе усугубляет негативное воздействие жары на организм.
Как пишет «News.ru», нагретый асфальт, бетон и другие поверхности долго сохраняют тепло, не давая воздуху остыть. Это создает «тепловую ловушку», из-за которой кровь сгущается и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с гипертонией, атеросклерозом и варикозом.
Кроме того, испарения от асфальта могут вызвать головную боль. Врач советует пить воду каждые 30−40 минут, носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще заходить в кондиционированные помещения и избегать алкоголя.
Сысоева также отметила, что даже если нет жажды, важно пить воду, так как организм теряет жидкость через пот. Недостаток жидкости может привести к снижению давления, головной боли и слабости.
Ранее другой врач, эндокринолог Дарья Хайкина, предупредила, что употребление ледяной воды в жару может привести к перегреву и спазмам сосудов.
Как раннее писал «МК в Красноярске», красноярцев предупредили о жаре до +35 градусов. Спасатели напомнили ряд правил, которые помогут легче перенести аномальную температуру.