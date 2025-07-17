МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты, рассказали в пресс-службе мессенджера.
«В платформу внедрена система мониторинга безопасности, разработанная инженерами компании VK. Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что внедренная система — SIEM-решение (Security Information and Event Management, система управления событиями и информационной безопасностью), которое обеспечивает анализ более 3 миллионов событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений.
Система обрабатывает больше 200 миллиардов ИБ-событий в сутки: из них около 15% приходится на Max.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».