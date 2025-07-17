Профсоюзы сказали, что 16 тысяч человек в Беларуси работали сверхурочно

И глава ФПБ Юрий Сенько обратил внимание, что возможность сверхурочного привлечения работников в промышленных организациях в Беларуси остается востребованной. Он заметил, что еще в марте 2024-го подписали указ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях, который позволил дополнительно привлекать работников с их согласия.