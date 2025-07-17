Профсоюзы сказали, что 16 тысяч человек в Беларуси работали сверхурочно

В Федерации профсоюзов Беларуси сказали, что 16 тысяч человек в Беларуси работали сверхурочно, пишет БелТА.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси с главой Федерации профсоюзов.
И глава ФПБ Юрий Сенько обратил внимание, что возможность сверхурочного привлечения работников в промышленных организациях в Беларуси остается востребованной. Он заметил, что еще в марте 2024-го подписали указ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях, который позволил дополнительно привлекать работников с их согласия.
Благодаря этому документу у нанимателя нет необходимости дополнительно искать специалиста, потому что за дополнительную оплату он просто привлекает своего работника.
В итоге в 2024-м свыше 160 организаций на основании данного указа привлекали работников сверхурочно либо в выходные дни. Не менее востребовано это и в 2025 году. Всего же в Беларуси примерно 16 тысяч работников привлекались к сверхурочным работам.
Профсоюзы же, в свою очередь, вместе с нанимателями, в том числе с новыми организациями, которые обращаются с вопросами дополнительного привлечения работников, обсуждают создание условий для сверхурочной работы белорусов и полноценного отдыха.
— По этому вопросу соблюдается баланс, особенно в профессиях, которые связаны с опасными условиями труда, — подчеркнул Сенько.
Также Александр Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.