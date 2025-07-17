Ростовская область заняла 70 место в России по уровню доступности жилья

Ростовская область оказалась на 70-й позиции из 85 в общероссийском рейтинге доступности жилья. Аналитику за май 2025 года представили на сайте РИА Новости.
Оказалось, весной этого года семье с одним ребенком на Дону потенциально требовалось около 4 лет и 7 месяцев на то, чтобы собрать средства для приобретения квартиры площадью 60 кв. метров и стоимостью около 5,6 млн рублей. Для сравнения, в мае 2024 года на накопление требовалось около 6 лет и 2 месяцев.
Список возглавили Мурманская область (1 год и 8 месяцев за квартиру стоимостью 4,8 млн рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1 год и 8 месяцев за квартиру в 5,4 млн рублей), Ненецкий автономный округ (1 год и 9 месяцев за квартиру стоимостью 6,4 млн рублей). Замыкают таблицу Севастополь и Крым.
Авторы рейтинга уточняют, что учитывалось «оценочное минимальное количество лет, за которые семья может без привлечения заемных средств накопить на квартиру, ежемесячно откладывая для этого потенциально возможный свободный остаток средств после минимально необходимых трат».
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