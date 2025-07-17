Ростовская область заняла 70 место в России по уровню доступности жилья

Оказалось, весной этого года семье с одним ребенком на Дону потенциально требовалось около 4 лет и 7 месяцев на то, чтобы собрать средства для приобретения квартиры площадью 60 кв. метров и стоимостью около 5,6 млн рублей. Для сравнения, в мае 2024 года на накопление требовалось около 6 лет и 2 месяцев.