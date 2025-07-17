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Глава ГТК Беларуси отреагировал на жалобы в Telegram из-за очередей на границе

Глава ГТК отреагировал на жалобы в телеграм-чатах на очереди на границе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сказал про фейки в телеграм-чатах про очереди на белорусской границе, пишет БелТА.

В частности, глава ГТК рассказал о случаях, когда некоторые граждане намерено хотят дестабилизировать обстановку и активно используют для этого различные телеграм-чаты.

— Все факты проверяются, — прокомментировал Орловский.

И в качестве примера глава Таможенного комитета сказал о недавнем фейке, когда литовец якобы простоял на въезд в Беларусь почти сутки.

— Выяснилось, что указанный пункт гражданин Литвы не пересекал, а проходил границу в другом пункте пропуска и оформился чуть больше, чем за час, — отметил он.

Глава ГТК уточнил, что реакция следует на все подобные сообщения, которые при проверке зачастую оказываются вбросами.

Между тем профсоюзы сказали, что 16 тысяч человек в Беларуси работали сверхурочно.