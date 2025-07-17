Иркутская область поднялась на 27-е место в рейтинге Минпромторга

Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа в рейтинге Минпромторга России по итогам 2024 года. Итоги подвело Министерство промышленности и торговли РФ. Иркутская область продемонстрировала впечатляющие результаты, набрав 78 баллов из 100 и поднявшись с 29-го на 27-е место по стране. В Сибирском федеральном округе регион занял второе место, уступая лишь Омской области. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.