Самарские юристы выиграли процесс о «плохом запахе» с соседнего участка

В Самарской области завершилось необычное судебное разбирательство, где решался вопрос о нарушении санитарных норм из-за содержания домашнего скота. История началась с жалобы местной жительницы, которая годами страдала от удушающего запаха навоза, исходящего от соседнего участка, сообщает ВолгаНьюс.
По словам представителей адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», их клиентка вынуждена была жить в условиях, когда всего в четырёх метрах от её дома соседка содержала коров, кур и бычка, при этом навоз складировался прямо у границы участков. Многочисленные жалобы в различные инстанции — от местной администрации до Роспотребнадзора — не принесли результата.
Суд тщательно изучил все обстоятельства дела и принял справедливое решение. Было установлено, что расположение хлева и способ хранения навоза действительно нарушают санитарные нормы. В результате ответчицу обязали перенести сарай с животными на расстояние не менее десяти метров от границы участка, ликвидировать место складирования навоза и выплатить пострадавшей соседке компенсацию морального вреда в размере восьми тысяч рублей.
Это решение стало важным прецедентом, подтверждающим право каждого человека на благоприятную окружающую среду.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.