Самарские юристы выиграли процесс о «плохом запахе» с соседнего участка

По словам представителей адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», их клиентка вынуждена была жить в условиях, когда всего в четырёх метрах от её дома соседка содержала коров, кур и бычка, при этом навоз складировался прямо у границы участков. Многочисленные жалобы в различные инстанции — от местной администрации до Роспотребнадзора — не принесли результата.