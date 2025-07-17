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Посетителей «АгроОмска» ждут фонтан сгущенки, дегустация мороженого и подарки

С 23 по 27 июля 2025 года пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка «АгроОмск».

В этом году мероприятие обещает быть особенно ярким.

Омичей и гостей города ожидает настоящий фонтан из сгущённого молока и сгущёнки с какао от АО «Любинский молочноконсервный комбинат». Это необычное угощение — лишь один из множества сюрпризов выставки.

Посетители также смогут ознакомиться с новинками 2025 года и популярными продуктами. Всех желающих ждут уникальные дегустации, подарки и интерактивные развлечения на масштабных площадках.

Компании «Сибхолод» и ООО «Арнест ЮниРусь» угостят вкусным мороженым в индивидуальной упаковке. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Омской области, в этом году количество продукции для дегустации увеличат в два раза.

Дружелюбная ростовая кукла от АО «Завод розлива минеральной воды “Омский”» будет играть с юными гостями выставки и раздавать подарки.

Также состоится дегустация специализированной молочной продукции для детей младшего и дошкольного возраста от БУОО «Центр питательных смесей».

Кроме этого на «АгроОмске» пройдёт выставка сельхозтехники и оборудования, будет работать животноводческая площадка.