Посетителей «АгроОмска» ждут фонтан сгущенки, дегустация мороженого и подарки

В этом году мероприятие обещает быть особенно ярким.
Омичей и гостей города ожидает настоящий фонтан из сгущённого молока и сгущёнки с какао от АО «Любинский молочноконсервный комбинат». Это необычное угощение — лишь один из множества сюрпризов выставки.
Посетители также смогут ознакомиться с новинками 2025 года и популярными продуктами. Всех желающих ждут уникальные дегустации, подарки и интерактивные развлечения на масштабных площадках.
Компании «Сибхолод» и ООО «Арнест ЮниРусь» угостят вкусным мороженым в индивидуальной упаковке. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Омской области, в этом году количество продукции для дегустации увеличат в два раза.
Дружелюбная ростовая кукла от АО «Завод розлива минеральной воды “Омский”» будет играть с юными гостями выставки и раздавать подарки.
Также состоится дегустация специализированной молочной продукции для детей младшего и дошкольного возраста от БУОО «Центр питательных смесей».
Кроме этого на «АгроОмске» пройдёт выставка сельхозтехники и оборудования, будет работать животноводческая площадка.