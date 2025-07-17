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Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов

Совфед направит до 3,2 миллиона рублей на страхование жизни 178 сенаторов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок.

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ объявил конкурс на «оказание услуг по обязательному государственному страхованию сенаторов Российской Федерации в 2025—2026 годах». Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, заявлена почти в 3,2 миллиона рублей.

В документации тендера сказано, что застрахованными лицами являются сенаторы Российской Федерации без возрастных ограничений.

«Страхованию подлежат сенаторы Российской Федерации — 178 человек. Списочный состав застрахованных лиц может меняться в течение срока действия контракта. Страховая сумма на одно застрахованное лицо устанавливается в размере 1 253 076 рублей 00 копеек», — говорится в документации.

Страховыми случаями являются гибель (смерть) застрахованного лица в результате телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью, а также причинение застрахованному лицу увечья или иного повреждения здоровья, сказано в документации. Место оказания услуг: территория Российской Федерации.

В документации указано, что страховыми случаями не будут признаны, в частности, суицид или покушение на него; алкогольное или наркотическое отравление; воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; авиакатастрофа и кораблекрушение.

Итоги закупки планируют подвести 4 августа.