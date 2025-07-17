В Самарской области ищут хозяина маленькой собаке Джуле, которую бросили хозяева

Эта милая собака уже однажды обрела семью, но спустя 4 года вернулась в приют «HELP TLT» — у прежних хозяев изменились обстоятельства. Теперь Джуля снова ждёт своих людей.
О характере:
Добрая, ласковая и общительная девочка 8 лет станет идеальным компаньоном. Она:
— Отлично ладит с другими собаками;
— Может жить в паре с четвероногим другом;
— Умеет постоять за себя, но без агрессии.
Особенности:
— Полностью здорова (стерилизована, привита);
— Недавно посещала грумера;
— Требует исключительно домашнего содержания.
Джуля — не породистая красавица, но её обаяние и преданность покорят любого. Если вы готовы подарить ей заботу и крышу над головой, свяжитесь с приютом.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.