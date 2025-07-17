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В Самарской области ищут хозяина маленькой собаке Джуле, которую бросили хозяева

Эта милая собака уже однажды обрела семью, но спустя 4 года вернулась в приют «HELP TLT» — у прежних хозяев изменились обстоятельства.

Эта милая собака уже однажды обрела семью, но спустя 4 года вернулась в приют «HELP TLT» — у прежних хозяев изменились обстоятельства. Теперь Джуля снова ждёт своих людей.

О характере:

Добрая, ласковая и общительная девочка 8 лет станет идеальным компаньоном. Она:

— Отлично ладит с другими собаками;

— Может жить в паре с четвероногим другом;

— Умеет постоять за себя, но без агрессии.

Особенности:

— Полностью здорова (стерилизована, привита);

— Недавно посещала грумера;

— Требует исключительно домашнего содержания.

Джуля — не породистая красавица, но её обаяние и преданность покорят любого. Если вы готовы подарить ей заботу и крышу над головой, свяжитесь с приютом.

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