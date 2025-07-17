В Москве простились с кинорежиссером Александром Миттой

Сын режиссера Евгений Митта прочитал на церемонии одно из любимых стихотворений отца — «Портрет» Николая Заболоцкого. «Сейчас его нет физически, хотя в душе, в голове он присутствует у меня и будет все время, пока я буду жить — он будет со мной», — сказал он.