Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня: Рассказываем, на какие улицы лучше не соваться на автомобиле

В центре Кишинева снова перекроют движение с 18 по 20 июля.
В связи с фестивалем Te salut, Chișinău, организованным примэрией, движение будет ограничено на следующих улицах города:
ул. Колумна, участок между А. Пушкина и М. Бэнулеску-Бодони — с 10:00 18 июля до 05:00 21 июля;
ул. Александру чел Бун, между А. Пушкина и М. Бэнулеску-Бодони — с 18 по 20 июля, ежедневно в промежутке с 16:00 до 23:50;
бул. Григоре Виеру — участок между ул. Иерусалим — ASEM — Национальный банк — ул. К. Тэнасе — ул. А. Пушкина, движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено 18−20 июля, ежедневно с 16:30 до 23:50.
Также с 6:30 18 июля до 5:00 21 июля будет запрещена парковка на ул. Колумна, в периметре улиц А. Пушкина — М. Бэнулеску-Бодони.
Мэрия заранее приносит извинения жителям пешеходной улицы и прилегающих улиц за шум, громкую музыку, загруженность района и временные транспортные ограничения.
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