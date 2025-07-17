Уфимцы обратили внимание на громкий гул в городе

17 июля жители Уфы услышали громкий гул, который доносился по всему городу: как в центре, так и на окраине. Причиной звука оказались истребители: пилотажная группа «Русские Витязи» репетирует авиашоу, которое покажут сегодня в честь 100-летия Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). 40-минутное представление пройдет в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау».
Праздничная программа по случаю юбилея предприятия начнется в 17:00 и, помимо авиашоу, включит в себя концерт с участием группы AY YOLA и Александра Маршала. Для гостей будут работать площадки ремесленников с сувенирной продукцией и фудкорт. Вход на мероприятие свободный.
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