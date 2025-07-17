Уфимцы обратили внимание на громкий гул в городе

17 июля жители Уфы услышали громкий гул, который доносился по всему городу: как в центре, так и на окраине. Причиной звука оказались истребители: пилотажная группа «Русские Витязи» репетирует авиашоу, которое покажут сегодня в честь 100-летия Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). 40-минутное представление пройдет в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау».