Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцы обратили внимание на громкий гул в городе

В Уфе сегодня состоится представление «Русских Витязей».

Источник: Комсомольская правда

17 июля жители Уфы услышали громкий гул, который доносился по всему городу: как в центре, так и на окраине. Причиной звука оказались истребители: пилотажная группа «Русские Витязи» репетирует авиашоу, которое покажут сегодня в честь 100-летия Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). 40-минутное представление пройдет в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау».

Праздничная программа по случаю юбилея предприятия начнется в 17:00 и, помимо авиашоу, включит в себя концерт с участием группы AY YOLA и Александра Маршала. Для гостей будут работать площадки ремесленников с сувенирной продукцией и фудкорт. Вход на мероприятие свободный.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.