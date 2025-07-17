Церемония прощания с режиссером Александром Миттой завершилась в столице

В столице завершилась церемония прощания с режиссером Александром Миттой. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».
Гроб с телом артиста вынесли из Центрального дома литераторов. Режиссера кремируют, затем прах захоронят рядом с женой артиста Лилией Майоровой.
Проститься с Александром Миттой приехала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. На церемонию она прибыла в инвалидном кресле.
О смерти режиссера стало известно 14 июля. Артист начал свою карьеру с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее Митта снял фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие ленты.
Согласно информации СМИ, режиссер скончался из-за рака почки. Последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и близким Александра Митты в связи с его кончиной. Глава страны подчеркнул, что артист был выдающимся режиссером и сценаристом. Память о Митте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества.