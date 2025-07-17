Церемония прощания с режиссером Александром Миттой завершилась в столице

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и близким Александра Митты в связи с его кончиной. Глава страны подчеркнул, что артист был выдающимся режиссером и сценаристом. Память о Митте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества.