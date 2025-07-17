Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам

В первоначальной версии проекта закона предлагалось предусмотреть, что бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог смогут транспортные средства Росгвардии, ФСБ России и Вооруженных Сил РФ. Однако профильный комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект ко второму чтению, предложив добавить в этот список транспортные средства органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ.