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В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений

Госдума приняла поправки об использовании VPN при совершении преступлений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.