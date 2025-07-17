В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.
Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).
Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.