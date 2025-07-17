ГД приняла закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов

За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов — 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов — 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье — 231 тысячу рублей.