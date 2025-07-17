ГД приняла закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Закон устанавливает в Налоговом кодексе РФ размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза.
Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата — 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации — 149 тысяч рублей.
За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов — 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов — 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье — 231 тысячу рублей.
За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тысяч рублей.
Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей. А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке, при расчете данных пошлин «учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями)». Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ «ВГНКИ».
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.