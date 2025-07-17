Госдума ужесточила наказание за пропаганду нацистской символики

Также законопроектом усиливается административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Наказание за данное правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 рублей 2 тысяч рублей.