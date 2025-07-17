Госдума ужесточила наказание за пропаганду нацистской символики

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении обязательных работ за публичную пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской символики.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Им предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики.
Изменения предлагается внести в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
Законопроектом предлагается дополнить санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям.
Также законопроектом усиливается административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Наказание за данное правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 рублей 2 тысяч рублей.