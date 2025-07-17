В Ростовской области 168 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл. Об этом рассказали в правительстве донского региона.
С 2024 года старшеклассники получили возможность пересдать один из экзаменов по выбору и улучшить свой результат. Решение было принято по инициативе президента России Владимира Путина. Поэтому дни пересдачи в народе прозвали «президентскими».
В этом году пересдачи прошли 3 и 4 июля. Желание написать ЕГЭ повторно изъявили 3 419 человек. Это на четверть больше, чем годом ранее.
Чаще всего пересдавали обществознание, информатику и математику профильного уровня. Менее 1% участников решили улучшить результат по географии. Явка оказалась высокой и составила 91%. По итогам пересдачи 77,1% участников смог улучшить результаты.
«У нас появилось ещё шесть стобалльников, а 233 выпускника получили на экзамене 80 и более баллов. Это на 42,5% больше, чем в прошлом году», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Всего в Ростовской области 10 выпускников стали двухсотбалльниками, три — трехсотбалльниками. При этом коррективы в итоги ЕГЭ-2025 может внести апелляция. Оспорить результаты и добиться начисления ещё нескольких баллов выпускники могут в течение двух дней со дня официального объявления результатов дополнительных дней.