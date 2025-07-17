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Прикамца изобличили в поджоге машины

В Краснокамске в отдел полиции поступило заявление от местного жителя: во дворе его дома неизвестный поджег принадлежащую ему «Шкоду».

В Краснокамске в отдел полиции поступило заявление от местного жителя: во дворе его дома неизвестный поджег принадлежащую ему «Шкоду». Огнем автомобилю были причинены различные повреждения. Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей.

На месте сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели машину, опросили свидетелей. Установлено, что поджог совершен путем разлива легковоспламеняющейся жидкости на колеса «Шкоды». Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это 49-летний житель Краснокамска. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется следствие.