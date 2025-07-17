Арктический плавучий университет начал работу на Оранских островах

Оранские острова — небольшие скалистые острова на севере Баренцева моря, состоят из Больших и Малых Оранских островов. Здесь есть моржовое лежбище, на скалах — птичьи базары, где гнездятся кайры, моевки, тупики и другие арктические птицы. Экспедициям АПУ на Оранских островах удается высадиться не каждый год.