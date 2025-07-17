В Подстепках начали строить новую поликлинику на 144 посещения в день

В селе Подстепки Ставропольского района стартовало строительство современной поликлиники. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке регионального и федерального бюджетов.
Новый медицинский центр будет обслуживать более 15 тысяч жителей — не только самой Подстепки, но и соседних сёл: Прибрежного, Белозерок и Васильевки.
Здание площадью свыше 4 тыс. м² включит два этажа и подвал, а также лифты и пандусы для маломобильных граждан.
Внутри разместятся кабинеты врачей, лаборатория, рентген, флюорография, стоматология, дневной стационар и даже архив.
Особое внимание уделено инженерным системам — здесь будут современная вентиляция, отопление и пожарная безопасность.
Завершить строительство планируют в августе 2026 года.
«Этот объект значительно повысит качество медицинской помощи в сельской местности. Мы следим за ходом работ, чтобы поликлиника вовремя заработала на благо людей», — прокомментировал министр строительства Самарской области Александр Фомин.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе до конца года будет монтировано 146 объектов здравоохранения.
«Работы ведем по нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь”, — сказал губернатор.
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