ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями

Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.