Серьезная проблема: терапевт Кондрахин рассказал, как снять зуд от укуса комара

— Комару нужно обезболить место укуса, чтобы его не согнали, пока он напитывается кровью. Это приводит к тому, что биологическое вещество вызывает серьезные последствия для аллергиков. Большинство может даже не заметить укус, а другие будут мучиться от ужасного зуда и покраснения. В зону воспаления начнут подтягиваться клетки аллергического ряда, которые будут давать ответную реакцию организма, — объяснил врач.