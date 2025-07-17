Серьезная проблема: терапевт Кондрахин рассказал, как снять зуд от укуса комара

В летний период активизируются комары, укусы которых могут быть не просто неприятными, но даже опасными для здоровья. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как унять зуд и снять воспаление от укуса этого насекомого.
По его словам, комариные укусы — это достаточно серьезная проблема, особенно для людей со склонностью к аллергическим реакциям. При укусе комар впрыскивает биологически активные вещества, чтобы расширить сосуды для более интенсивного притока крови.
— Комару нужно обезболить место укуса, чтобы его не согнали, пока он напитывается кровью. Это приводит к тому, что биологическое вещество вызывает серьезные последствия для аллергиков. Большинство может даже не заметить укус, а другие будут мучиться от ужасного зуда и покраснения. В зону воспаления начнут подтягиваться клетки аллергического ряда, которые будут давать ответную реакцию организма, — объяснил врач.
Чтобы избавиться от дискомфортных ощущений, место укуса нужно сразу охладить. Для этого подойдет лед либо любой прохладный предмет. Холод снимет зуд и предотвратит образование сильного отека, отметил терапевт.
Помимо этого, можно воспользоваться народным способом, отметил Кондрахин. Для этого нужно ложку соды растворить в стакане воды. Этим раствором необходимо несколько раз протирать место укуса, чтобы ушло воспаление и прекратился зуд.
Терапевт Кондрахин рассказал, какие болезни переносят комары.
— Этот метод подойдет тем, кто не может сразу купить аптечные препараты, — подчеркнул врач.
Терапевт заверил, что самым действенным способом в борьбе с укусами насекомых являются антигистаминные мази.
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