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Минниханов поздравил Веронику Кудерметову с победой на Уимблдоне

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с казанской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая стала победительницей Уимблдона-2025 в парном разряде. Мероприятие состоялось в Доме Правительства республики, участие в нем также приняли родители спортсменки и ее тренер.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Вероника Кудерметова завоевала титул на одном из главных турниров мирового тенниса — Уимблдоне, входящем в серию Большого шлема. Она выступала в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. Турниры данной категории официально приравнены к чемпионатам мира в Единой всероссийской спортивной классификации.

«Победа на таком уровне — это не только спортивный успех, но и источник вдохновения для юных теннисистов. Мы гордимся, что чемпионка мирового масштаба родом из Казани», — отметил Минниханов. В Татарстане теннисом сегодня занимаются более 3,3 тыс. человек, а 23 спортсмена из республики входят в состав национальной сборной России.

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