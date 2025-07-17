Минниханов поздравил Веронику Кудерметову с победой на Уимблдоне

«Победа на таком уровне — это не только спортивный успех, но и источник вдохновения для юных теннисистов. Мы гордимся, что чемпионка мирового масштаба родом из Казани», — отметил Минниханов. В Татарстане теннисом сегодня занимаются более 3,3 тыс. человек, а 23 спортсмена из республики входят в состав национальной сборной России.