Молдова участвовала в чемпионате Балканских стран по пляжному волейболу: Наши женская и мужская команды заняли третье место

11−12 июля в греческих Афинах проходил чемпионат Балканских стран по пляжному волейболу, в котором принимали участие молодежные мужская и женская команды (до 20 лет) из Молдовы. Всего участвовало восемь команд — из нашей страны, Турции, Румынии, Сербии, Греции, Болгарии и Косово.