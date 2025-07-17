Молдова участвовала в чемпионате Балканских стран по пляжному волейболу: Наши женская и мужская команды заняли третье место

11−12 июля в греческих Афинах проходил чемпионат Балканских стран по пляжному волейболу, в котором принимали участие молодежные мужская и женская команды (до 20 лет) из Молдовы. Всего участвовало восемь команд — из нашей страны, Турции, Румынии, Сербии, Греции, Болгарии и Косово.
И наши ребята выступили удачно. И девушки, и парни взяли по «бронзе»! Тренером наших спортсменов был известный специалист Александр Дудиков.
Валерия Герман и Дарья Усатова — молодцы! Фото: организаторы соревнований.
— Я выступала вместе с Дарьей Усатовой, — рассказывает Валерия Герман. — Считаю, что мы могли выступить и лучше. Мы с Дашей рассчитывали на победу, на первое место!
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