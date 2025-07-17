Собянин: новая школа на северо-востоке Москвы откроется к 1 сентября

Строительство нового школьного здания на Полярной улице стартовало в начале февраля 2022 года и завершилось в июле 2025-го. Работы финансировались за счет средств частного застройщика, который реализует проект создания жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Кроме нового корпуса школы, в него войдут также два детских сада на 520 воспитанников.