Собянин: новая школа на северо-востоке Москвы откроется к 1 сентября

Новое здание школы № 967 на Полярной улице в Южном Медведкове откроется 1 сентября, сообщил Сергей Собянин во время осмотра итогов строительства нового учебного корпуса.
По словам мэра, по подготовке школ работают и учителя, и коммунальщики, и строители. В настоящее время в городе самый пик подготовки, когда середина лета.
«Строим новые школы, ремонтируем. Здесь у вас прекрасная школа построена. Есть все для хороших, качественных занятий: медиаклассы, лаборатории, просторные светлые классы и аудитории, спортзалы. Даже свой театр организовали», — отметил градоначальник и уточнил, что в другом корпусе школы проведут ремонт.
Строительство нового школьного здания на Полярной улице стартовало в начале февраля 2022 года и завершилось в июле 2025-го. Работы финансировались за счет средств частного застройщика, который реализует проект создания жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Кроме нового корпуса школы, в него войдут также два детских сада на 520 воспитанников.