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Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары

Известный режиссер ушел из жизни в Ялте на 71-м году.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким Юрия Викторовича Кары. Выдающийся режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни.

Сергей Аксенов подчеркнул, что уход Юрия Кары из жизни стал потерей для как для кинематографа, так и для всей отечественной культуры.

«Знал Юрия Викторовича лично. Его фильмы стали отражением эпохи, их любили миллионы зрителей. Мы всегда будем помнить его не только как талантливого художника, но и как настоящего патриота, человека с твердой и принципиальной позицией», — отметил глава республики.

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