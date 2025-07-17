Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары

«Знал Юрия Викторовича лично. Его фильмы стали отражением эпохи, их любили миллионы зрителей. Мы всегда будем помнить его не только как талантливого художника, но и как настоящего патриота, человека с твердой и принципиальной позицией», — отметил глава республики.