Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким Юрия Викторовича Кары. Выдающийся режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни.
Сергей Аксенов подчеркнул, что уход Юрия Кары из жизни стал потерей для как для кинематографа, так и для всей отечественной культуры.
«Знал Юрия Викторовича лично. Его фильмы стали отражением эпохи, их любили миллионы зрителей. Мы всегда будем помнить его не только как талантливого художника, но и как настоящего патриота, человека с твердой и принципиальной позицией», — отметил глава республики.