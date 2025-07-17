Изучение и диагностика рака заметно ускорится благодаря большим языковым моделям

«Главная особенность больших языковых моделей в том, что неструктурированный текст — естественная для них среда работы, а значит, они хорошо умеют выполнять большое количество задач, связанных его анализом. Их не нужно дообучать под задачу, как это требовалось делать для языковых моделей прошлого поколения. Вместе эти особенности позволяют с большой точностью извлекать из медицинских записей нужные данные, в том числе и о прогрессировании рака», — пояснил ученый.