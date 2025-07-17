На полигоне ТКО в Ростовской области установили систему видеонаблюдения

На полигоне твердых коммунальных отходов в Зерноградском районе Ростовской области установили систему видеонаблюдения. Новое оборудование позволяет круглосуточно следить за состоянием площадки и фиксировать тление мусора до момента возгорания. Информацию об этом публикует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
— Техника поможет быстрее обнаруживать возгорания и уменьшать вред от их возникновения, в первую очередь для экологии, — отметила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Камеры — на солнечных батареях, благодаря этому они работают автономно.
Напомним, видеонаблюдение смонтировали после жалоб местных жителей. В июне люди обратились к врио губернатора региона Юрию Слюсарю через соцсети и рассказали о возгораниях, которые не могли потушить несколько дней. После распоряжения донского главы очаги горения ликвидировали за двое суток. Тогда же врио главы региона потребовал оборудовать полигон камерами.
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