На полигоне ТКО в Ростовской области установили систему видеонаблюдения

Напомним, видеонаблюдение смонтировали после жалоб местных жителей. В июне люди обратились к врио губернатора региона Юрию Слюсарю через соцсети и рассказали о возгораниях, которые не могли потушить несколько дней. После распоряжения донского главы очаги горения ликвидировали за двое суток. Тогда же врио главы региона потребовал оборудовать полигон камерами.