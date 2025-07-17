Новосибирское метро подверглось проверке после инцидента с инвалидом

Из-за интенсивной боли в нижних конечностях горожанин решил воспользоваться подземкой, однако самостоятельно преодолеть лестницы на станциях ему не удалось, потребовалась поддержка других пассажиров.
По словам работников метро, на станции «Октябрьская» мужчине предлагали дождаться сотрудника для сопровождения, но он отклонил предложение, не желая тратить время на ожидание. В итоге ему помогла случайная прохожая, сообщило издание Om1 Новосибирск.
На станции «Площадь Маркса» к нему присоединились двое неравнодушных граждан. При выходе из торгового центра возникла сложность с работой подъемника: для его функционирования необходимо было непрерывно удерживать кнопку, что было затруднительно для человека с ограниченными возможностями. Кнопку удерживал один из добровольцев.
Администрация города проанализировала записи с камер видеонаблюдения и провела обсуждение данного случая с персоналом метрополитена. Было подчеркнуто, что все станции оборудованы пандусами, широкими турникетами и четкой разметкой, а для пользователей инвалидных колясок предусмотрен переносной подъемник.
В Новосибирске функционирует программа сопровождения для людей с ограниченной мобильностью. Для ее использования необходимо предварительно подать заявку через сайт метрополитена или по телефону. Оказание помощи без предварительного уведомления также возможно, но может занять некоторое время.