Новосибирское метро подверглось проверке после инцидента с инвалидом

На станции «Площадь Маркса» к нему присоединились двое неравнодушных граждан. При выходе из торгового центра возникла сложность с работой подъемника: для его функционирования необходимо было непрерывно удерживать кнопку, что было затруднительно для человека с ограниченными возможностями. Кнопку удерживал один из добровольцев.