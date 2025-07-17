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Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО

ГД приняла закон об упрощении отчетности НКО через единый электронный ресурс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить отчетность некоммерческих организаций (НКО) с помощью введения единой электронной формы через министерство юстиции России.

Закон разработан по поручению президента РФ и направлен на упрощение отчетности НКО, включая благотворительные, волонтерские и социально ориентированные организации.

В настоящее время НКО обязаны подавать отчеты в Минюст и Росстат в разных форматах, что создает лишнюю административную нагрузку.

Нормой вводится единая форма отчетности, которую организации будут направлять в Минюст в электронном виде через специальный информационный ресурс, что исключит необходимость подачи отдельных отчетов в Росстат и публикации в СМИ, сократив расходы НКО.

Данные, не содержащие конфиденциальной информации, будут доступны для третьих лиц, что повысит прозрачность деятельности организаций.

Кроме того, закон распространяется на казачьи общества, внесенные в государственный реестр, и они будут подавать отчетность по такому же упрощенному порядку, учитывая их существующий опыт электронного документооборота.

«Это не только избавляет НКО от необходимости сдавать дублирующие отчеты в разные ведомства, но и снимает требование дублировать отчетность в средствах массовой информации. Новый порядок существенно снижает административную нагрузку на некоммерческие организации за счет автоматизации и централизации сдачи отчетности», — сказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев РИА Новости.

По его словам, принятые изменения обеспечивают большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. Политик подчеркнул, что это важный шаг на пути к современному, простому и прозрачному механизму взаимодействия некоммерческого сектора и государства, а освободившееся время и ресурсы НКО смогут направлять на основную работу и помощь людям.