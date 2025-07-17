Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить отчетность некоммерческих организаций (НКО) с помощью введения единой электронной формы через министерство юстиции России.
Закон разработан по поручению президента РФ и направлен на упрощение отчетности НКО, включая благотворительные, волонтерские и социально ориентированные организации.
Нормой вводится единая форма отчетности, которую организации будут направлять в Минюст в электронном виде через специальный информационный ресурс, что исключит необходимость подачи отдельных отчетов в Росстат и публикации в СМИ, сократив расходы НКО.
Данные, не содержащие конфиденциальной информации, будут доступны для третьих лиц, что повысит прозрачность деятельности организаций.
Кроме того, закон распространяется на казачьи общества, внесенные в государственный реестр, и они будут подавать отчетность по такому же упрощенному порядку, учитывая их существующий опыт электронного документооборота.
«Это не только избавляет НКО от необходимости сдавать дублирующие отчеты в разные ведомства, но и снимает требование дублировать отчетность в средствах массовой информации. Новый порядок существенно снижает административную нагрузку на некоммерческие организации за счет автоматизации и централизации сдачи отчетности», — сказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев РИА Новости.
По его словам, принятые изменения обеспечивают большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. Политик подчеркнул, что это важный шаг на пути к современному, простому и прозрачному механизму взаимодействия некоммерческого сектора и государства, а освободившееся время и ресурсы НКО смогут направлять на основную работу и помощь людям.