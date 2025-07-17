Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО

По его словам, принятые изменения обеспечивают большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. Политик подчеркнул, что это важный шаг на пути к современному, простому и прозрачному механизму взаимодействия некоммерческого сектора и государства, а освободившееся время и ресурсы НКО смогут направлять на основную работу и помощь людям.