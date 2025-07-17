ИИ выявил лекарство, на 46% замедлившее развитие болезни Альцгеймера

Британские и американские ученые предположили, что отсутствие позитивных результатов во многих этих испытаниях связано с тем, что лечение начинается слишком поздно или же оно воздействует лишь на некоторую узкую группу пациентов. Для выявления таких случаев медики разработали систему машинного обучения, которая разделяет пациентов на группы и анализирует то, насколько успешным было лечение в каждой из них и как быстро развивается болезнь Альцгеймера при приеме препаратов.