Кроссворд на 23 июля 2025

3. Театр

Постановка пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Дэниелом Рэдклиффом в роли Розенкранца, проходившая в театре Олд Вик с 25 февраля по 6 мая 2017 года, получила положительные отзывы от The Guardian, The Independent и The Telegraph. Благодаря участию Рэдклиффа спектакль пользовался огромной популярностью, что привело к продлению его показа. 20 апреля 2017 года запись спектакля была показана в кинотеатрах Великобритании и других стран мира благодаря проекту «Национальный театр в прямом эфире».