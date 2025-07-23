Кроссворд на 23 июля 2025

3. Гарри

В 2001 году на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень» — экранизация одноименного романа Джоан Роулинг, снятая режиссером Крисом Коламбусом. Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также известные британские актеры: Мэгги Смит, Алан Рикман и Джон Клиз. Фильм рассказывает о первом годе обучения Гарри Поттера в школе волшебства Хогвартс. «Гарри Поттер и философский камень» получил положительные отзывы и стал самым кассовым фильмом 2001 года, собрав более 1 миллиарда долларов. За ним последовало семь продолжений, вышедших в период с 2002 по 2011 год.