Кроссворд на 23 июля 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Дэниеле Рэдклиффе
- Крикет — давняя страсть Дэниела Рэдклиффа, который в юности мечтал о карьере игрока сборной Англии. Одним из самых ярких моментов его жизни стало получение автографа от его кумира, Сачина Тендулкара, на тестовом матче в Лорде. Дэниел также активно участвовал в обсуждении матчей, в том числе в передачах Test Match Special. Крикет для Дэниела — не просто хобби, а «полное погружение» в мир книг, статистики и легендарных игроков.
- В период участия в театральной постановке «Эквус» в 2007 году, Дэниел Рэдклифф столкнулся с повышенным вниманием папарацци, ежедневно дежуривших у театра. В ответ на это, актер разработал хитроумную тактику: он постоянно носил одну и ту же куртку и шапку, меняя только футболки, чтобы казалось будто фотографии сделаны в один и тот же день. По словам Рэдклиффа, это делало фотографии непригодными для публикации, вызывая досаду у фотографов. Эффект усиливался за счет капюшона, превращавшего его в «призрака» при вспышках, что, в конечном итоге, избавило актера от назойливого внимания.
- Во время съемок фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» Дэниел Рэдклифф увлекся настольным теннисом благодаря подарку Руперта Гринта — столу для пинг-понга. Актер и его стилист играли практически ежедневно. Впоследствии, в интервью на шоу Джимми Киммела, Рэдклифф признался в своем соревновательном духе, заявив, что в пинг-понге он «ожесточенный соперник». Свое 25-летие актер также отмечал в клубе настольного тенниса.
Ответы
По горизонтали:
1. Диккенс
В 1999 году британский режиссер Саймон Кертис снял двухсерийную драму «Дэвид Копперфилд», телеадаптацию одноименного романа Чарльза Диккенса. Дэниел Рэдклифф сыграл роль юного Дэвида Копперфилда.
2. Стих
В 2007 году стихи Дэниела Рэдклиффа, опубликованные под псевдонимом Джейкоб Гершон, появились в журнале «Rubbish». Псевдоним «Гершон» имеет семейные корни: это англизированная версия еврейской фамилии Грэшем, которую носила мать актера до замужества.
3. Театр
Постановка пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Дэниелом Рэдклиффом в роли Розенкранца, проходившая в театре Олд Вик с 25 февраля по 6 мая 2017 года, получила положительные отзывы от The Guardian, The Independent и The Telegraph. Благодаря участию Рэдклиффа спектакль пользовался огромной популярностью, что привело к продлению его показа. 20 апреля 2017 года запись спектакля была показана в кинотеатрах Великобритании и других стран мира благодаря проекту «Национальный театр в прямом эфире».
4. Булгаков
«Записки юного врача» — британский телесериал, снятый по мотивам одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. В главных ролях — Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм. Дэниел Рэдклифф является большим поклонником Булгакова и посетил его дом-музей в Москве во время презентации фильма «Женщина в черном». Сериал создает атмосферу русской провинции с помощью русифицированного шрифта в титрах, а также музыкального сопровождения, включающего народную музыку, «Калинка», и классические произведения Чайковского и Прокофьева.
5. Рэп
Появление Дэниела Рэдклиффа на шоу Джимми Фэллона в 2014 году запомнилось неожиданным исполнением трека «Alphabet Aerobics» группы Blackalicious. Это сложное произведение, требующее высокой скорости и точности, было исполнено Рэдклиффом без единой ошибки, что вызвало восторг публики. Сам актер объяснил свою склонность к запоминанию таких песен «болезнью» и признался в любви к рэпу. Видео с выступлением быстро стало вирусным.
6. Игорь
Джеймс Макэвой и Дэниел Рэдклифф сыграли главные роли в фильме «Виктор Франкенштейн» режиссера Пола Макгигана, новой экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Рэдклифф исполнил роль Игоря, помощника Франкенштейна и рассказчика истории, персонажа, который отсутствовал в оригинальном романе. Для создания образа Игоря Дэниелу Рэдклиффу нарастили волосы.
По вертикали:
1. Диспраксия
Диспраксия, расстройство моторной сферы, характеризуется неуклюжестью, плохой координацией и трудностями при выполнении движений, включая письмо и артикуляцию. Это состояние, затрагивающее около 5% населения, начинается в раннем детстве и сохраняется на протяжении всей жизни. Дэниел Рэдклифф в 2008 году открыто рассказал о своей борьбе с диспраксией, упомянув, что даже такая простая задача, как завязывание шнурков, представляет для него трудность.
2. Хаузер
Документальная драма BBC «Переломный момент» исследует конфликт, разгоревшийся вокруг серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA) и компании Rockstar Games. В центре сюжета — юридическая борьба между президентом Rockstar Games Сэмом Хаузером, которого сыграл Дэниел Рэдклифф, и адвокатом Джеком Томпсоном в исполнении Билла Пэкстона, обеспокоенным влиянием насильственных игр на психику подростков. Фильм вызвал резкую критику со стороны Rockstar Games, заявившей о многочисленных фактических ошибках и искажении личностей.
3. Гарри
В 2001 году на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень» — экранизация одноименного романа Джоан Роулинг, снятая режиссером Крисом Коламбусом. Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также известные британские актеры: Мэгги Смит, Алан Рикман и Джон Клиз. Фильм рассказывает о первом годе обучения Гарри Поттера в школе волшебства Хогвартс. «Гарри Поттер и философский камень» получил положительные отзывы и стал самым кассовым фильмом 2001 года, собрав более 1 миллиарда долларов. За ним последовало семь продолжений, вышедших в период с 2002 по 2011 год.
4. Дарк
Дэниел Рэдклифф состоит в отношениях с актрисой Эрин Дарк с 2012 года. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых», но поженились лишь в 2020 году. В апреле 2023 года у пары родился сын, которого они назвали Аарон Рэдклифф.
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