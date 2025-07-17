Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предметы раннего неолитического века нашли иркутские археологи

Возраст нижних комплексов может превышать 8,5 тысяч лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Археологический отряд «Байкальский регион» Иркутского государственного университета провел исследования в устье реки Еловки в Тункинской долине Республики Бурятия. В ходе работ под дёрном были обнаружены артефакты, относящиеся к разным историческим периодам. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском госуниверситете.

— В состав отряда вошли сотрудники НИЦ Наталья Соколова, Иван Бердников, Иван Шегутов, Илья Уланов, Зорикто Ухинов и магистрант Михаил Степанов, — рассказывают в университете.

Находки состоят из комплекса с «рубчатой» керамикой, датируемый ранним бронзовым веком (возраст — 4−5 тысяч лет). А также керамические сосуды с сетчатым декором, относящиеся к раннему неолиту (возраст — 7−7,5 тысяч лет). А еще изделия из камня и костные остатки фауны, найденные у неглубоких ям с галькой и отдельными породами.

Стоит отметить, что отряд предполагает, что возраст нижних комплексов может превышать 8,5 тысяч лет. Археологи планируют вернуться в Тункинскую долину ближе к осени, чтобы определить границы местонахождения Еловка-Нуган I, провести разведку на нескольких участках вдоль реки Иркут и подготовить заключения для органов охраны культурного наследия Республики Бурятия.