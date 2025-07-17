Предметы раннего неолитического века нашли иркутские археологи

Археологический отряд «Байкальский регион» Иркутского государственного университета провел исследования в устье реки Еловки в Тункинской долине Республики Бурятия. В ходе работ под дёрном были обнаружены артефакты, относящиеся к разным историческим периодам. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском госуниверситете.
— В состав отряда вошли сотрудники НИЦ Наталья Соколова, Иван Бердников, Иван Шегутов, Илья Уланов, Зорикто Ухинов и магистрант Михаил Степанов, — рассказывают в университете.
Находки состоят из комплекса с «рубчатой» керамикой, датируемый ранним бронзовым веком (возраст — 4−5 тысяч лет). А также керамические сосуды с сетчатым декором, относящиеся к раннему неолиту (возраст — 7−7,5 тысяч лет). А еще изделия из камня и костные остатки фауны, найденные у неглубоких ям с галькой и отдельными породами.
Стоит отметить, что отряд предполагает, что возраст нижних комплексов может превышать 8,5 тысяч лет. Археологи планируют вернуться в Тункинскую долину ближе к осени, чтобы определить границы местонахождения Еловка-Нуган I, провести разведку на нескольких участках вдоль реки Иркут и подготовить заключения для органов охраны культурного наследия Республики Бурятия.