Предметы раннего неолитического века нашли иркутские археологи

Находки состоят из комплекса с «рубчатой» керамикой, датируемый ранним бронзовым веком (возраст — 4−5 тысяч лет). А также керамические сосуды с сетчатым декором, относящиеся к раннему неолиту (возраст — 7−7,5 тысяч лет). А еще изделия из камня и костные остатки фауны, найденные у неглубоких ям с галькой и отдельными породами.