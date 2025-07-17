Бутовских коз перевезли в Ступино

«Двадцатого июня 2025 года Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение об изъятии животных и помещении их во временный пункт содержания. “Бутовские козы” перевезены в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Животные будут находиться там до выполнения их владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных», — рассказали в пресс-службе.