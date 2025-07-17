Санитарные условия влияют на рост заболеваемости бактериальным менингитом

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главного нештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова сообщила, что с начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью, эпидемиологическая ситуация в России является стабильной.