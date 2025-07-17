Башкирию накроет жарким антициклоном

Осадков в эти дни практически не ожидается. Ночные температуры составят +9…+14 градусов, а в северных и горных районах столбики термометров могут опуститься до +3 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов, тогда как на юге республики жара может достигнуть +30 градусов.