В омском лицее «Авангард» не будут организовывать вторую смену

В новом технологическом лицее «Авангард», построенном в микрорайоне Кузьминки, прошла встреча с местными жителями. Об ее итогах в своем телеграм-канале рассказала министр образования Омской области Ольга Степанова.
Родителей местных школьников в основном интересовал один вопрос — открытие в лицее второй смены. Ранее они неоднократно жаловались на то, что места в элитном лицее нашлись далеко не для всех. В итоге вместо ближайшей школы по месту жительства дети будут ходить в другие учебные заведения.
Как сообщила в своем телеграм-канале Ольга Степанова, второй смены в лицее не будет. Дополнительно там откроются два первых класса, также дополнительные первые классы будут открыты в ближайших школах № 33 и 42.
Зачисление в старшие профильные классы технологического лицея будет осуществляться по результатам тестирования. Вступительные испытания стартуют завтра и продлятся до 23 июля.