В омском лицее «Авангард» не будут организовывать вторую смену

Родителей местных школьников в основном интересовал один вопрос — открытие в лицее второй смены. Ранее они неоднократно жаловались на то, что места в элитном лицее нашлись далеко не для всех. В итоге вместо ближайшей школы по месту жительства дети будут ходить в другие учебные заведения.