В Челябинске решили полностью поменять концепцию набережной

Набережной и раньше уделялось особое внимание. В прошлые годы здесь создавался зелёный «каркас». В этом году было решено добавить к нему больше красок. По данным от пресс-службы администрации Челябинска, специалистами муниципального предприятия «Горзеленхоз» на клумбы было высажено более 5,5 тысяч саженцев. Были приведены в порядок установленные в общественной зоне цветники. Проведена обрезка деревьев и кустарников. На завершающем этапе находится укладка газона. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов поручил садоводам уделить особое внимание поливу растений и регулярному уходу за ними.