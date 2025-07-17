В Челябинске решили полностью поменять концепцию набережной

Масштабные преобразования затронут северную часть набережной реки Миасс в центре Челябинска. Как сообщили в пресс-службе администрации города, власти решили сменить концепцию общественного пространства, добавив больше ярких красок. Помогут добиться желаемого эффекта цветы.
Набережной и раньше уделялось особое внимание. В прошлые годы здесь создавался зелёный «каркас». В этом году было решено добавить к нему больше красок. По данным от пресс-службы администрации Челябинска, специалистами муниципального предприятия «Горзеленхоз» на клумбы было высажено более 5,5 тысяч саженцев. Были приведены в порядок установленные в общественной зоне цветники. Проведена обрезка деревьев и кустарников. На завершающем этапе находится укладка газона. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов поручил садоводам уделить особое внимание поливу растений и регулярному уходу за ними.
Органами власти уже прорабатываются планы на будущий год. Вблизи Свердловского проспекта собираются обустроить хорошо просматриваемый огромный цветник.