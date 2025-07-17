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«Повреждено — это ничего не сказать». Глава МЧС сказал о разрушенных ураганом 11 кладбищах в Могилеве

Глава МЧС заявил, что 11 кладбищ Могилева завалены деревьями после урагана.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сказали об уроне на кладбищах, причиненных ураганом, пишет БелТА.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, стихия, обрушившаяся на регион 9−10 июля, повредила 11 городских кладбищ в Могилеве. Из-за сильных повреждений люди даже не могут подойти к местам захоронений своих родственников, нет возможности хоронить людей. В связи с этим предпринимаются активные действия для наведения порядка.

Около 105 будущих и действующих спасателей дополнительно направят на расчистку кладбищ Могилева. Фото: БелТА.

— Повреждено — это ничего не сказать. Они просто завалены большими деревьями. Есть повреждения мест захоронения, ограждений и так далее, — подчеркнул Синявский.

Для очистки мест захоронений направили 90 человек личного состава и 80 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, специалистов Минского городского управления МЧС, областного управления МЧС Минской области и преподавательского состава вуза, у которых есть имеют допуски для проведения работ по валке леса с бензопилами. Также около 105 будущих и действующих спасателей дополнительно направят на расчистку кладбищ Могилева.

Могилевчане не могут попасть на заваленные деревьями кладбища. Фото: БелТА.

Самая большая сложность в том, что на кладбища не может зайти большая техника, многое делают вручную, планируя завершить работы в течение недели.

— Территория города уже расчищена. По кладбищам: надеемся, что за следующую неделю основные территории мы расчистим, — заключил глава МЧС.

Ранее показали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.

А здесь подробнее — последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Еще ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».

И еще молния расколола пополам дерево во дворе жилого дома в Барановичах.

И мы писали, что житель Слонима от скуки стрелял по окнам из пистолета и может сесть на 10 лет.