«Повреждено — это ничего не сказать». Глава МЧС сказал о разрушенных ураганом 11 кладбищах в Могилеве

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, стихия, обрушившаяся на регион 9−10 июля, повредила 11 городских кладбищ в Могилеве. Из-за сильных повреждений люди даже не могут подойти к местам захоронений своих родственников, нет возможности хоронить людей. В связи с этим предпринимаются активные действия для наведения порядка.