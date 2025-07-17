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Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок

Мишустин призвал сделать все для безопасности и комфортности воздушных перевозок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. Так, принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей.