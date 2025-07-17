Автор хитов «Конь» и «Комбат» Александр Шаганов: Качественные поэзия и музыка нужны в любое время

У автора хитов российской эстрады «От Волги до Енисея», «Конь», «Комбат» поэта-песенника Александра Шаганова особая связь с фестивалем «Русское поле». Он не только автор фестивального гимна, но и член жюри его поэтического конкурса «О Подвиге, о Родине, о Славе». Какие темы волнуют современных авторов, на какую песню его вдохновили родные просторы, — об этом поэт рассказал в интервью «Вечерней Москве».
— Александр Алексеевич, вы в жюри «Русского поля» уже не первый год. В чем особенность программы сейчас?
— В этом году празднуется 80-летие Победы, поэтому многие произведения будут посвящены этому юбилею. Кроме этого, состоится и конкурс чтецов, художественного слова. Предполагаю, что участниками не будет забыто и 130-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина.
— В основном стихотворения участников конкурса посвящены героям прошлого или авторы затрагивают в своем творчестве и тему спецоперации?
— Будут участники из Донецка, из Луганска. Что касается Великой Отечественной… Существует прекрасная поэзия тех лет, фронтовая и послевоенная. Но поэты должны высказаться от лица каждого поколения, эта тема будет нас сопровождать всегда. Сегодняшние события, когда наши парни противостоят врагу, конечно, тоже отражается в творчестве современных поэтов. Эта тема накладывает на авторов определенную ответственность. Такую лирику невозможно писать с холодным сердцем, на злобу дня, а необходимо искренне открыть в себе некие гражданские ноты, даже, можно сказать, исповедальность. Будем надеяться, что в этом году нас ждут настоящие творческие откровения, и мы обязательно их поощрим.
— Были случаи, когда именно на этой площадке поэта заметили, и именно «Русское поле» стало для него хорошим стартом?
Поэт Александр Шаганов: стихи, песни, картины.
— Отмечу, что в конкурсе может принять участие абсолютно любой человек. На общих основаниях участвовала поэт Наталья Анфалова из Ярославля, и я очень рад ее дальнейшим успехам уже на ниве песенной — заметным работам с Алексеем Петрухиным и Ярославом Сумишевским.
— Алексей Петрухин вместе с вами написал гимн фестиваля…
— Да. Самое интересное, что песню подхватили многие самодеятельные хоры и профессиональные коллективы — они ее аранжируют, исполняют. Так что гимн обрел самостоятельное развитие, и это приятно авторам.
— На текст вдохновил собственный опыт — лето в детстве вы часто проводили в Суздале, верно?
— Да. Никогда не забываю, что я крестьянский внук. В России много красивых мест, но владимирские просторы — родные. Воспоминания об этих местах сопровождают меня всю жизнь, и песня «Конь» («Выйду ночью в поле с конем») тоже про них.
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— Вы росли в советское время, когда народная культура была вытеснена эстрадной. У вас в семье было иначе?
— По году рождения я застал и времена Союза, и современность. Всегда ведь волей-неволей сравниваешь прежнюю и сегодняшнюю идеологии. Приобщенность к разным форматам делает мое творчество многоцветнее. Но хочу сказать, что в советский период все равно в моей семье, как и во многих других, уважительно отмечали и христианские, и коммунистические праздники. Такой вот парадокс. Память живет в нас генетически. А откуда это идет? Наша природа, родные просторы ежедневно подсказывают, что мы должны быть вместе, что мы великая страна, и наша сила в том, что мы едины и уважительно относимся ко всем народам!
— Вы уже упомянули песню «Выйду ночью в поле с конем», и я, честно признаюсь, не знала, что она авторская. Была убеждена, что она народная. Думаю, что у многих такое восприятие. Какие у вас ощущения из-за такого успеха песни?
— Мне очень ценно, что эта песня сближает поколения, ее с одинаковой радостью поют и дедушка, и внук. Но проблема ведь в том, что народное — значит обезличенное. А у песен все же есть автор, и мне хотелось бы признать, что эту песню написал для людей неплохой, так сказать, поэт Александр Шаганов. Это важно, потому что если слушатели будут знать нас, у поэтов-песенников будет больше авторитета и возможностей. Это же вдохновение, озарение авторов, наш труд, и сочинительский азарт из-за такого отношения порой теряется. Все же помнят песни по исполнителям. Бесспорно, это объяснимо, но ведь сначала нужно, чтобы было что исполнять!
— А как вы объясняете себе такую славу этой песни? В чем ее секрет?
— Об этом, наверное, лучше скажут музыковеды и литературоведы. Но один художник мне сказал, что есть гимн страны, а есть гимн народа. И действительно, ее ведь знают очень многие не только в нашей стране. Недели не проходит, чтобы мне не пришла весточка, связанная с этой песней. Но это ведь творческая стихия. Такое озарение случилось у тогдашнего 28-летнего поэта Шаганова.
— А в целом на современные песни вы обращаете внимание?
— Я их критикую во многом. Во-первых, стали очень плохо рифмовать, часто просто по последней букве слова. Блуждает ритм, отсутствует образность, темы новые сложно находятся… Поэтому у нас почти нет песен, которые живут хотя бы несколько лет. А песни прошлых периодов все еще помнят, и каждый наш великий поэт работал в этом жанре — как Евгений Евтушенко, например, написавший «Хотят ли русские войны», и очень много других авторов. Современным поэтам нужно повышать свое мастерство, развивать традиции, заложенные предшественниками.
— Важно, чтобы и в стране делалось что-то для повышения мастерства поэтов-песенников…
— Конечно. И, надо сказать, все меняется в лучшую сторону. В июне я как член Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации выступил на заседании в присутствии главы государства, и Владимир Путин поддержал мою инициативу о создании конкурса поэтов-песенников. Несмотря на количество задач, которые сейчас стоят перед страной, важно не забывать о необходимости качественной поэзии и музыки. Так что я очень вдохновлен.
ДОСЬЕ.
Поэт-песенник Александр Шаганов родился 4 марта 1965 года. Написал стихи к известным песням группы «Любэ»: «Конь», «От Волги до Енисея», «Ребята с нашего двора», «Комбат», для коллектива «Иванушки International»: «Тучи», «Кукла», а также множество других известных шлягеров. Лауреат национальной премии «Овация» (1992 год), премии имени Валентина Катаева (1996 год).