Автор хитов «Конь» и «Комбат» Александр Шаганов: Качественные поэзия и музыка нужны в любое время

— Мне очень ценно, что эта песня сближает поколения, ее с одинаковой радостью поют и дедушка, и внук. Но проблема ведь в том, что народное — значит обезличенное. А у песен все же есть автор, и мне хотелось бы признать, что эту песню написал для людей неплохой, так сказать, поэт Александр Шаганов. Это важно, потому что если слушатели будут знать нас, у поэтов-песенников будет больше авторитета и возможностей. Это же вдохновение, озарение авторов, наш труд, и сочинительский азарт из-за такого отношения порой теряется. Все же помнят песни по исполнителям. Бесспорно, это объяснимо, но ведь сначала нужно, чтобы было что исполнять!