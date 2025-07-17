Песков связал отключения мобильного интернета в России с угрозой от Киева

По словам источника газеты, близкого к одному из операторов связи, в последнее время ~структур, отдающих распоряжения, стало слишком много~. Это приводит к тому, что специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Далее эти заявки отправляются на согласование в Москву, а это требует времени, из-за чего не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. С другой стороны, по ошибке можно отключить интернет там, где это вообще не требуется.