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ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета

Госдума приняла в I чтении проект о внедрении электронного студенческого билета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на портале «Госуслуги».

Законопроектом предлагается закрепить в законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.

Авторы проекта отмечают, что возможность оформить электронный студенческий билет пользуется популярностью у обучающихся.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.