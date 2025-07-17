ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на портале «Госуслуги».
Законопроектом предлагается закрепить в законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.
Авторы проекта отмечают, что возможность оформить электронный студенческий билет пользуется популярностью у обучающихся.
Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.