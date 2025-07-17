Одностенные углеродные нанотрубоки улучшают композитные структуры

Ученые под руководством профессора «Сколтеха» Альберта Насибулина уже много лет работают над созданием новых методов производства одностенных нанотрубок, а также ищут новые пути их практического применения и создания различных материалов на их основе. Особенный интерес у ученых вызывает возможность использования этих наноструктур в качестве одного из структурных компонентов композитов и сенсоров, позволяющих отслеживать перемены в свойствах этих материалов.