В Магнитогорске начал действовать режим НМУ

— По данным Челябинского ЦГМС, в Магнитогорске с 18 часов 17 июля до 16 часов 18 июля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — уточнили в ведомстве.