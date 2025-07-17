В Магнитогорске начал действовать режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) начнет действовать в Магнитогорске с вечера 17 июля. Об этом сообщает Минэкологии Челябинской области.
— По данным Челябинского ЦГМС, в Магнитогорске с 18 часов 17 июля до 16 часов 18 июля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — уточнили в ведомстве.
Промышленным предприятиям предписано приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное влияние на атмосферный воздух. В Минэкологии заявили, что они ведут круглосуточный мониторинг за состоянием окружающей среды.